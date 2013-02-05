СКМ вышла из состава акционеров «Артемовск Вайнери»

Финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), 100% акций которой принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вышла из состава акционеров крупнейшего производителя игристых вин Украины «Артемовск Вайнери».

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Размер пакета акций юридического лица "Систем Кэпитал Менеджмент" уменьшился на 705 608 шт. простых именных акций до 0" - указывается в сообщении.

При этом сообщается, что произошло увеличение акций у ООО "Фирма "ЮГ" до 1 825 048 простых именных акций эмитента (+413 832 шт.), что составляет 38,8491% голосующих акций эмитента, у ООО "Деметра компани" - до 912 524 простых именных акций эмитента (+65 992 шт.), что составляет 19,4245% голосующих акций эмитента.

В комиссии отметили, что физическое лицо, ранее не владеющее акциями компании, купило 912 524 простых именных акций эмитента, что составило 19,4246% голосующих акций эмитента.

Как сообщал УНИАН, компания производитель вин - "Артемовск Вайнери" в 2012 году произвела 19,23 млн бутылок (+12%) против 17,146 млн бутылок в 2011 году, увеличив долю на общенациональном рынке игристых вин на 2,9 процентных пункта - до 26,5%.

При этом география экспорта игристых вин в 2012 году была расширена за счет начала поставок в Армению. В целом, около 30% произведенной продукции поставляется на внешний рынок, при этом основными импортерами оставались Россия и Германия.

Справка УНИАН. «Артемовск Вайнери» – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин традиционным бутылочным способом. Завод по производству игристых вин был основан в 1950 году в штольнях гипсовых выработок на глубине 50-70 метров от поверхности. Общая площадь подземных штолен, в которых одновременно хранится 30 млн бутылок артемовского игристого вина, составляет свыше 25 га. Основные торговые марки и товарные знаки – «Krimart», «Крым», «Артемовское», «Krimsekt».