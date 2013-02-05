Украина в 2012 году увеличила производство подсолнечного масла на 18%

Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила производство подсолнечного масла на 18% до 3,8 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

"По итогам 2012 года отечественные аграрии произвели рекордные 3,78 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 18% больше по сравнению с 2011 годом. При этом заметно вырос экспорт подсолнечного масла. В частности, в 2012 году украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки 3,6 миллиона тонн, то есть на 33% больше, чем в предыдущем году », - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

Согласно обнародованным Госстатом данным, в Украине по итогам 2012 года произведено 3,61 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 16,6% больше, чем в 2011 году.

Присяжнюк также сообщил, что в прошлом году по сравнению с 2011 годом возросла общая стоимость экспортируемого подсолнечного масла на 26%, или на более 800 млн долл. При этом министр не указал объем экспортной выручки.

Основными странами-импортерами в 2012 году стали Индия (более 30%), Египет (более 10%), страны ЕС (около 20%), Иран (более 6%) и Турция (6%).

"Сейчас Украина работает над расширением торгово-экономических отношений с Китайской Народной Республикой и другими странами. В целом Украина экспортирует подсолнечное масло в 90 стран мира", - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года в стране было произведено 345 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 3,3% больше, чем в ноябре 2012 года, и на 2,4% больше, чем в декабре 2011 года.

По прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

При этом экспорт подсолнечного масла ожидается на уровне 2011/2012 МГ – 3,2 млн тонн.

По данным Госстата, урожай подсолнечника в 2012 году составил 8,4 млн тонн против 8,1 млн тонн в 2011 году.