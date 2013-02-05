Азаров сходил в магазин. Считает, что социальный хлеб в Киеве не подорожал

Премьер-министр Украины Николай Азаров лично убедился в том, что социальные сорта хлеба в киевских магазинах не подорожали.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник, 5 февраля, Н.Азаров лично посетил один из супермаркетов в Печерском районе столицы (народное название «Барабан» - УНИАН) для того, чтобы ознакомится с ценами на продукты, в том числе и социальные.

«Что я увидел в этом магазине? В общем-то, что мне, как правило, каждый день дают в сводках. Я не увидел чего-либо аномального. Абсолютно все товарные позиции находятся в том интервале (цен - УНИАН), которые мне показывают каждый день. Я своими глазами убедился в том, что наши специалисты представляют то, что соответствуют реальной действительности», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что лично спрашивал у покупателей, не повысились ли цены на социальный хлеб.

«Я спрашивал, кстати, у покупателей. Скорее всего, ценовая позиция сохраняется на протяжении последнего времени, и сейчас имеет место, несмотря на все слухи о якобы подорожании хлеба в Киеве», - сказал Н.Азаров.

Премьеру во время посещения магазина покупатели высказали ряд критических замечаний по поводу организации торговли в этом торговом заведении.

По информации корреспондента УНИАН, цены и ассортимент товаров в магазине во время визита премьера не корректировались. Цена социального «Батона» - 3,17 грн, украинского хлеба – 3,04 грн.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля фракция “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете обратилась к председателю КГГА Александру Попову и Кабинету министров Украины с требованием предоставить публичные объяснения относительно обоснования причин подорожания социальных сортов хлеба в столице.

По словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяны Мелиховой, утром в понедельник ей звонили по телефону киевляне с жалобами на повышение цены на хлеб на 20%.

Вместе с тем пресс-служба КГГА 4 февраля распространила сообщение о том, что оснований для роста цены на социальные сорта хлеба в столице нет.

По словам заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, столица имеет с Аграрным фондом договоренности, в соответствии с которыми мука для изготовления социальных сортов хлеба закупается по удешевленной цене, что позволяет не менять цену на хлеб массового потребления (социальный). А.Голубченко сказал, что количество уже закупленной муки позволяет изготовлять социальные сорта хлебобулочных изделий на протяжении всего 2013 года, не меняя их цену.

К социальным сортам хлеба относятся: «Украинский домашний», «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».

Согласно документации предприятия “Киевхлеб”, по состоянию на 1 февраля т.г. отпускная цена на батон “Нарезной” была на уровне 2,88 грн, на хлеб “Украинский домашний” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн, “Печерский” – 2,94 грн.