Дополнительный экспорт пшеницы разрешается только компаниям, купившим ее у Аграрного фонда

Экспорт зерна сверх объемов, определенных в Меморандуме о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия и зернотрейдерами, является исключением, а право на него предоставляется только тем компаниям, которые приобрели зерно у Аграрного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода.

«На сегодня Украина экспортировала 7,95 млн тонн кукурузы, 6,04 млн тонн пшеницы и 1,98 млн тонн ячменя. Такие объемы отвечают договоренностям, достигнутым в Меморандуме о сотрудничестве между Минагропродом и зернотрейдерами. Исключением стала продовольственная пшеница, доэкспортировать которую имеют право только компании, закупившие ее у Аграрного фонда на открытых биржевых торгах», - сказано в сообщении Минагропрода.

В министерстве также напомнили, что договоренности о предельных объемах экспорта пшеницы позволили обеспечить продовольственную безопасность в стране. Внутренних запасов зерна хватает для переработки в муку и поддержания стабильной цены на социальные сорта хлеба. Аграрный фонд, согласно сообщению Минагропрода, продолжит интервенции муки на хлебопекарные предприятия по цене ниже рыночной.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец января Аграрный фонд реализовал 225 тыс. тонн пшеницы из запланированных 300 тыс. тонн. При этом не исключено, что до конца текущего маркетингового года Аграрный фонд выставит на продажу еще 300 тыс. тонн пшеницы.

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