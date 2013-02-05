Украина может рассчитывать на рост поголовья свиней на 11% при условии сокращения импорта

Украина по итогам текущего года может увеличить поголовье свиней на 11% по сравнению с 2012 годом - до 8,4 млн голов, при условии сокращения импорта свинины на 50%, сообщила УНИАН ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

По оценке экспертов ассоциации, ограничение импорта при одновременном росте собственного поголовья позволит украинским животноводам в текущем году выйти на минимальный уровень рентабельности.

В пресс-релизе отмечается, что стремительное увеличение импорта свинины в Украину до 203,7 тыс. тонн в 2012 году с 86,2 тыс. тонн в 2011 году привело к убыточной работе предприятий сектора.

По информации ассоциации, на начало февраля 2013 года производители продавали свиней второй категории по 17 грн за 1 кг живого веса при себестоимости выращивания в 17-18,5 грн/кг. При этом реализация сельхозпредприятиями свиного мяса в прошлом году практически не изменилась по сравнению с 2011 года, оставшись на уровне 415,8 тыс. тонн.

Пресс-релиз не сообщает о тех мерах, которые инициируются объединениями производителей для сокращения импорта мяса и мясопродуктов.

Напомним, что по данным Госстата, в 2012 году производство свинины свежей или охлажденной в Украине сократилось к 2011 году на 7,1% - до 171,0 тыс. тонн. Производство замороженной свинины снизилось в прошлом году на 13,9% - до 7,0 тыс. тонн.