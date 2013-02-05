В Госземкадастре с начала года зарегистрировано более 26 тыс. участков

В Украине в Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) государственные регистраторы по состоянию на 5 февраля 2013 года зарегистрировали более 26,169 тыс. земельных участков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Также специалисты территориальных органов земельных ресурсов предоставили 5 741 выписку из земельного кадастра.

В агентстве отметили, что на конец января темпы работ по выдаче правоустанавливающих документов на землю уже достигли уровня соответствующего периода прошлого года, а по отдельным показателям превзошли их.

Лидируют по количеству регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре Киевская, Ривненская, Житомирская, Тернопольская, Кировоградская, Винницкая области.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 января в Национальной кадастровой системе государственные регистраторы зарегистрировали 24,682 тыс. земельных участков.

Госземагентство и Министерство юстиции намерены упростить процедуру регистрации для граждан земельных участков, в частности, дать право государственным кадастровым регистраторам непосредственно регистрировать участок в базе Укргосреестра и заверять его личной электронной подписью, как это делают нотариусы. Такой же вариант рассматривается и с выдачей свидетельств на право собственности на землю.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.