Украина в январе экспортировала 1,9 млн тонн зерновых

Украинские аграрии в январе 2013 года поставили на внешние рынки более 1,9 млн тонн зерновых, в том числе 1,5 млн тонн кукурузы, 175,5 тыс. тонн пшеницы и 142,6 тыс. тонн ячменя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что темпы поставок могут достичь прогнозных объемов экспорта зерновых в в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) на уровне 23,2 млн тонн, поскольку по состоянию на 3 февраля Украина уже преодолела 16-миллионный рубеж экспорта зерна, поставив за границу 16,25 млн тонн.

Кроме того, по информации пресс-службы Минагропрода, в январе т.г. аграрии нарастили экспорт масличных культур до 360 тыс. тонн, в том числе 144 тыс. тонн рапса и 215,5 тыс. тонн сои.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году аграрии собрали третий по объемам урожай - 46,2 млн тонн. Принимая во внимание 11,6 млн тонн зерновых, оставшихся в качестве переходных запасов, общий объем предложения составил 58 млн тонн. Таких запасов, по данным Минагропрода, хватает для того, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка и удержать стабильные цены на хлеб.

На сегодняшний день Украина экспортировала 7,95 млн тонн кукурузы, 6,04 млн тонн пшеницы и 1,98 тонн ячменя. Такие объемы отвечают договоренностям, достигнутым между Минагропродом и зернотрейдерами в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве.

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