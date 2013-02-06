Азаров поделился впечатлениями от посещения одного из киевских супермаркетов

Премьер-министр Украины Николай Азаров доволен ассортиментом отечественных продовольственных товаров, которые продаются предприятиями розничной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров, делясь впечатлениями от посещения одного из киевских супермаркетов 5 февраля.

“Отечественная продукция (продовольственные товары - УНИАН) заняла достойное место в торговых залах. А что касается промышленных товаров, тут еще много общей работы впереди. Это - правда”, - сказал Н.Азаров.

Премьер считает, что достаточный ассортимент отечественных продуктов стал результатом строительства овощехранилищ, оптовых рынков, а также поддержки правительством предприятий по производству молока и мяса.

“Сотрудники торговли отмечают, что наконец этой зимой у них есть качественная, хорошо сохраненная отечественная продукция, и ее достаточно”, - сказал Н.Азаров.

Также Н.Азаров опровергает информацию в СМИ о снижении цен в киевском супермаркете к его вчерашнему приезду.

"Вчера весь Интернет был заполнен сообщениями, что к приезду премьер-министра в супермаркете специально снизили цены. Я начал расспрашивать продавцов, а главное – покупателей. Не подтверждается такая информация. Я пошутил, что если бы от моего приезда зависело снижение цен, я бы обязательно ежедневно наведывался бы в разные магазины", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Н.Азаров посетил один из супермаркетов в Печерском районе Киева, чтобы ознакомиться с ценами на продукты, в том числе на социальные.

«Что я увидел в этом магазине? В целом то, что мне, как правило, ежедневно дают в сводках. Я не увидел чего-то аномального. Абсолютно все товарные позиции находятся в том интервале (цен), которые мне показывают ежедневно. Я своими глазами убедился в том, что наши специалисты подают то, что отвечает реальной действительности», - сказал тогда Н.Азаров.

Он отметил, что лично спрашивал у покупателей, не повысились ли цены на социальный хлеб. «Я спрашивал, кстати, у покупателей. Скорее всего, ценовая позиция сохраняется на протяжении последнего времени, и сейчас имеет место, несмотря на все слухи о якобы подорожании хлеба в Киеве», - сказал премьер.