Аналитики прогнозируют рост прибыли агрохолдинга Kernel

Варшава. Польское отделение брокерской компании международного инвестиционного банка KBC Securities прогнозирует увеличение чистой прибыли украинского агрохолдинга Kernel в 2015 финансовом году до 300 млн долл., что на 45% больше аналогичного показателя, полученного в 2012 ФГ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, аналитики KBC ожидают более значительного роста главных финансовых показателей украинской компании, чем консенсус-прогноз, подготовленный агентством Bloomberg.

КВС в своем первом рапорте относительно Kernel, текстом которого располагает УНИАН, ожидает роста чистой прибыли компании в текущем финансовом году, который завершится 31 июня 2013 года, до 242 млн долл, а в 2014 ФГ - до 278 млн долл.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, финрезультат компании в 2015 ФГ составит 278 млн долл. по сравнению с 247 млн долл. годом ранее и 220 млн долл. в текущем году.

Аналитики КВС считают, что экспансия Kernel на украинском и российском рынке будет иметь лучшие результаты, чем ожидают большинство экспертов, опрошенных в рамках консенсус-прогноза.

КВС прогнозирует рост выручки компании в 2015 ФГ до почти 3,1 млрд долл., EBIDTA - до 492 млн долл., операционной прибыли - до 390 млн долл. по сравнении с ожидаемыми в 2013 ФГ около 2,4 млрд долл., 362 млн долл. и 286 млн долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, в 2012 ФГ Kernel сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. при росте выручки на 14%, до почти 2,2 млрд, и EBIDTA - на 4%, до 322 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутылированного растительного масла, а также сахара.

Kernel в своей последнем прогнозе объявил о намерении увеличить чистую прибыль в текущем финансовом году на 4% - до 215 млн долл., выручку - до 2,4 млрд долл. с 2,157 млрд долл., а прибыль EBIDTA - до 350 млн долл с 322 млн долл.

Акции Kernel с 2007 года котируются на Варшавской фондовой бирже, а с 2011 года включены в список самых ликвидных бумаг польского фондового рынка WIG20.