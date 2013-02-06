Присяжнюк: аграриям на весенне-полевые работы не хватает 8 млрд грн

Украинские аграрии смогут привлечь более 3 млрд грн дополнительных средств за счет форвардных закупок Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которая начнет подготовку к форвардным закупкам уже с 15 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в среду, 6 февраля, на брифинге в Кабинете министров.

«По предварительным данным, аграрии потратят на весенне-полевые работы 38-39 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в прошлом году. На покупку основных материально-технических ресурсов аграрии потратят порядка 29 млрд грн, что на 500 млн больше прошлогоднего. При этом объем собственных средств у аграриев составляет порядка 30,5 млрд грн (80% от потребности) – это больше на 0,5 млрд грн, чем в прошлом году. По предварительным оценкам им не хватает 8 млрд грн», - сказал министр.

Н.Присяжнюк сообщил, что объем кредитных ресурсов, которые планируется привлечь, составит порядка 4 млрд грн.

«Агарный фонд осуществит форвардных закупок на 700 млн грн. Продовольственно-зерновая корпорация закупит дополнительно 2 млн тонн пшеницы с 70%-ным авансовым платежом по форварду и еще дополнительно порядка 2 млн тонн по споту. Объем привлеченных средств составит порядка 3 млрд грн», - сказал министр.

Он также сообщил, что осуществление закупок ГПЗКУ пройдет при поддержке средств, полученных по линии кредитного соглашения с Эксимбанком Китая. «Мы получили 1,5 млрд долларов для проведения форвардных закупок. Мы начнем с 15 февраля работу по подготовке контрактов. Закупать планируем пшеницу, продовольственную и фуражную, и кукурузу», - сказал Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Главой Государственной продовольственно-зерновой корпорацию является Игорь Якубович.

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года. Аграрный фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Главой Аграрного фонда является Александр Кирюк.