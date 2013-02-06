Азаров поручил проверить цены на хлеб в Киеве

Премьер-министр Николай Азаров поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку проверить цены на социальные сорта хлеба производства ОАО "Киевхлеб".

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение глава правительства дал во время заседания Кабинета министров.

«С позволения сказать, причинами этого повышения, углубленным изучением ценообразования на предприятиях, которые решили поиграться с ценами на такой социально чувствительный продукт, как хлеб, - этими причинами сейчас занимаются соответствующие специалисты государственных органов. В частности, я поручил осуществить тщательную проверку «Киевхлеба», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что оснований повышать цены на социальные сорта хлеба, на массовые сорта нет, в то же время есть неограниченная возможность пользоваться дешевой мукой из государственных резервов.

По словам Н.Азарова, за период с июля 2012 года по январь 2013 года регионы взяли в Аграрном фонде около 40 тысяч тонн, что не превышает 10% предварительно заявленной ими потребности.

"Почему уже в который раз складывается такая ситуация, поручаю выяснить министру аграрной политики и продовольствия Присяжнюку. В то же время есть стабильность цен на овощи, фрукты, молоко. А также достаточный выбор этих продуктов на полках. Нельзя не признать, что политика правительства относительно строительства овощехранилищ, оптовых рынков, поддержки молочного животноводства дает плоды. Работники торговли отмечают, что, наконец, посреди зимы имеют качественную, хорошо сохраненную отечественную продукцию. И ее достаточно. Нет прежних дефицитов", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля фракция “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете обратилась к председателю КГГА Александру Попову и в Кабинет министров с требованием дать публичные объяснения причин подорожания социальных сортов хлеба в столице.

В тот же день заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и директор ОАО “Киевхлеб” Владимир Череда сообщили, что в Киеве цена на социальные сорта хлеба остается неизменной, то есть такой, какой была на конец прошлого года.

Как уточнил А.Голубченко, на сегодняшний день стоимость сортов хлеба широкого потребления, которые называют социальными, такая же, как и в конце прошлого года. И это подтверждают данные “Киевхлеба”, сказал он. Так, согласно документам предприятия, на батон “Нарезной” остается отпускная цена на 1 февраля - 2,88 грн, на хлеб “Украинский домашний” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерский” – 2,94 грн.

В то же время А.Голубченко отметил, что зафиксировано повышение, в частности, на “Украинский столичный” - с 4,02 грн до 4,26 грн, то есть на 6% (в розничной торговле с 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Киевский нарезной” - с 3,30 грн до 3,54 грн, то есть повышение на 7,2% (в розничной торговле с 3,70 грн до 4,00 грн). Как обратил внимание заместитель председателя КГГА, последние два вида хлеба уже не относятся к социальным сортам.

К социальным сортам хлеба относятся: «Украинский домашний», «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».

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