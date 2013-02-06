Минагропрод поможет аграриям закупить по лизингу до 4 тыс. единиц сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы намерено реализовать несколько основных задач, в числе которых – помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По словам министра в Украине будет также сформировано 80 сырьевых зон для развития производства безопасных и качественных продуктов детского питания, что обеспечит импортозамещение этого сегмента рынка на 8-12%.

Кроме того, в течение двух лет Министерство планирует построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса и увеличить производство молока на 3,5%, а реализацию скота и птицы на забой на 4,5%. В планах – создание более 4 тыс. рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в конце января Министерство аграрной политики и продовольствия определило перечень украинских производителей сельскохозяйственной техники, продукция которых в 2013 году будет реализовываться на условиях финансового лизинга через государственного оператора «Украгролизинг». Госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК «Украгролизинг» в 2013 году более 160 млн грн.

Кроме того, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году рост производства молока на 1-2% - до 11,5 млн тонн, а также снижение импорта молочной продукции на 21,5%.

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