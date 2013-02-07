"Бель Шостка Украина" модернизировала цех плавленых сыров на 1 млн евро

ПАО «Бель Шостка Украина» (г. Шостка, Сумская область) открыло модернизированный цех плавленых сыров, в который инвестор вложил около 1 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, торжественное открытие цеха состоялось вчера, 6 февраля.

В ходе модернизации в цехе плавленых сыров установлено новейшее оборудование немецкого и итальянского производства. Введение в эксплуатацию этих мощностей дает возможность рассчитывать на увеличение выпуска плавленого сыра с 6 тыс. тонн в год до 9 тыс. т и упрочить лидирующие позиции на украинском рынке в производстве популярного вида продукции.

Как сообщил на открытии генеральный директор компании «Бель Шостка Украина» Лоран Штраусс, в модернизацию указанного цеха компания уже инвестировала около 1 млн евро. На втором этапе, который продлится в течение 2013 года, будет построена дополнительная инфраструктура: появятся новые складские помещения и объекты социального назначения. Таким образом, в реконструкцию производства планируется вложить еще свыше 1 млн евро.

Согласно сообщению, на церемонии открытия также присутствовали заместитель председателя Сумской ОГА Сергей Слызький; президент Северного бизнес-юнита Группы «Бель», в составе которого находится украинское подразделение, Филипп Шамлон; руководители города и района.

Справка УНИАН. ПАО «Бель Шостка Украина» (г. Шостка, Сумская область) является частью Группы Bel, выпускает сыры под торговыми марками «Шостка» и «Веселая Коровка» и входит в тройку лидеров рынка.

Група Bel - международная группа, специализирующаяся на производстве сыров, основанная французом Леоном Белем в 1865 году.

В 2007 году Группа Bel купила ВАТ "Шосткинский гормолкомбинат", создав на его основе ПАО «Бель Шостка Украина».