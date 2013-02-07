Евразийская экономическая комиссия поднимет пошлины на молочные продукты

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект решения Совета ЕЭК о повышении ставки пошлин на ряд молочных продуктов, в частности, на сливочное масло, творог и молочные пасты, с 15% до 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министра по торговле Евразийской экономической комиссии.

Ожидается, что Совет ЕЭК рассмотрит этот вопрос уже на следующей неделе.

Также в сообщении говорится, что Коллегия ЕЭК приняла решение повысить ставки импортных пошлин на отдельные виды сыров.

Например, ставки повысятся на тертые сыры, сыры в порошке всех сортов, в том числе Гларский сыр ("Шабцигер") - до 20%, а на сыр Фета из коровьего молока – до 25% от таможенной стоимости.

В настоящее время на эти продукты действует ставка 15%.

Данное решение Коллегии вступит в силу одновременно с решением Совета по пошлинам на молочные продукты.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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