Аграрный фонд начал заключать форвардные контракты на урожай зерна 2013 года

Аграрный фонд Украины с 7 февраля приступил к заключению форвардных контрактов на закупку зерна урожая 2013 года, сообщила пресс-служба фонда.

Как говорится в пресс-релизе, на первые торги выставляется заявка на закупку около 100 тыс. тонн зерна.

В первом квартале 2013 года Аграрный фонд Украины планирует дополнительно закупить на условиях форварда порядка 700 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил журналистам, что украинские аграрии в текущем году смогут привлечь более 3 млрд грн дополнительных средств за счет форвардных закупок Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Справка УНИАН. Аграрный фонд создан постановлением правительства в июле 2005 года. Фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Главой Аграрного фонда является Александр Кирюк.

По данным Госстата, урожай зерновых культур в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 18,6% - до 46,17 млн тонн.

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