В Англии разгорается новый продскандал — в говяжьей продукции Findus обнаружена лошадиная ДНК

В Великобритании разгорается новый продовольственный скандал — в говяжьей лазанье фирмы Findus обнаружили лошадиную ДНК.

Тесты показали, что из 18 видов продуктов компании, выдаваемых за говядину, 11 были стопроцентной кониной. Как заявили в национальном агентстве по безопасности продуктов питания, конина, скорее всего, попала на прилавки не по ошибке, а в результате преступного сговора.

В январе 2013 года в говяжьих гамбургерах, продающихся в британских и ирландских супермаркетах, была обнаружена лошадиная ДНК. Производство на фабрике Silvercrest Foods County Monaghan было приостановлено до опубликования результатов расследования, позже контракт с этой компанией разорвала корпорация Burger King, передает Газета.RU.