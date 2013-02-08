Грузинский производитель вина «Бадагони» заявил о расширении линейки продукции в Украине

Грузинский производитель вина и крепких алкогольных напитков «Бадагони», поставляющий в Украину вино под одноименной торговой маркой, намерен в текущем году расширить линейку своей продукции на украинском рынке.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор ООО «Бадагони» Георгий Салакая.

«Уже в феврале текущего года компания начинает поставки своей чачи в Украину», - сказал Г.Салакая.

По данным компании, в 2012 году завод «Бадагони» экспортировал 1,5 млн бутылок вина в 18 стран мира, причем примерно половина этого объема была поставлена в Украину. ТМ «Бадагони» была представлена несколькими известными наименованиями виноградных вин, а теперь к ним прибавится и грузинская чача - виноградная водка - «Чача Класcик» и «Чача Оригинал». Вместе с тем, компания не планирует увеличения своей доли на украинском рынке.

«Конкуренция на этом рынке очень высока, поэтому мы ставим перед собой задачу удержать завоеванные позиции», - сказал Г.Салакая и добавил, что компании придется наращивать производство в целом в 2013 году в связи с ожидаемым возвращением грузинских вин на российский рынок.

«Украина была и будет одним из крупнейших экспортных рынков для виноделов Грузии, - сказал Г.Салакая, - В целом из Грузии в Украину в 2012 году было поставлено 8 млн бутылок вина. И такой объем будет сохраняться вплоть до открытия российского рынка».

Как известно, о возможном возобновлении поставок грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» в начале февраля заявил глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Российская сторона намерена направить своих экспертов в Грузию для проверки предприятий, собирающихся поставлять вино и минеральную воду на российский рынок. Ожидают российских экспертов и на заводе «Бадагони». Г.Салакая сообщил, что его компания начала процесс сертификации производства в рамках подготовки к выходу на российский рынок.

По словам Г.Салакая, завод «Бадагони» уже выводит свою продукцию на рынки Беларуси и Казахстана, а поскольку эти страны, как и РФ, входят в Таможенный союз, это облегчит продвижение продукции ТМ «Бадагони» в России.