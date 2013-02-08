Объем первых форвардных закупок Аграрным фондом составил 80 тыс. тонн

Объем первых форвардных закупок зерновых будущего урожая, проведенных Аграрным фондом Украины 7 февраля, составил 80 тыс. тонн, говорится в сообщении Фонда.

В биржевых торгах, проведенных на Аграрной бирже, согласно сообщению, участвовал 31 сельхозпроизводитель. Наибольший объем зерновых законтрактовали производители Херсонской области (26 тыс. тонн зерна) и Крыма (16 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины с 7 февраля приступил к заключению форвардных контрактов на закупку зерна урожая 2013 года. На первые торги выставлялась заявка на закупку около 100 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2013 года Аграрный фонд Украины планирует дополнительно закупить на условиях форварда порядка 700 тыс. тонн зерна.

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