Лукашенко требует вернуться к производству «пальцем пиханных» колбас

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от сельскохозяйственных кооперативов вернуться к производству колбас по исконным белорусским рецептам, в том числе «пальцем пиханных».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом глава государства заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза.

«Целесообразно развивать переработку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции традиционными методами с сохранением национальной специфики. Квашение, соление, мочение, производство кумпяков, «пальцем пиханных» и кровяных колбас, зельцев домашнего изготовления по исконным белорусским рецептам», - сказал А. Лукашенко.

Он потребовал от представителей потребкооперации занять эту нишу на рынке, потеснив в торговых объектах городов аналогичную продукцию импортного производства.

«Овчинка выделки стоит, поскольку на такую продукцию есть высокий спрос и подобные производства эффективные. Безусловно, много домашней колбасы не произведешь, но она значительно дороже, к примеру, той же «Докторской». Сделайте тысячу тонн домашней колбасы и получите хороший эффект», - отметил А.Лукашенко.

При этом он высказал возмущение «расхлябанностью» и «халатностью» работников потребкооперации.

«Факты расхлябанности и халатности работников потребительской кооперации просто недопустимы», - сказал Президент Беларуси.

По оценке А. Лукашенко, потребкооперация продолжает сдавать позиции на внутреннем потребительском рынке. В розничном товарообороте торговых организаций страны ее удельный вес в 2012 году по сравнению с 2005 годом сократился с 15 до 11%.

«Вы вместо развития торговли и общественного питания пошли по пути закрытия магазинов на селе. Главная причина не в их убыточности и отсутствии кадров, а в отсутствии современных технологических решений, деловой хватки и предприимчивости. И просто в нежелании. Привыкли к тепличным условиям. Как и прежде, надеетесь на эксклюзивную помощь государства. На то, что государство поможет сохранить ваше монопольное положение на сельском рынке», - подчеркнул А. Лукашенко.

Справка УНИАН. Белорусский республиканский союз потребительских обществ – многоотраслевая диверсифицированная структура, объединяющая около 300 юридических лиц и обеспечивающая работой почти 100 тысяч белорусских граждан.

81 кооперативный хлебозавод производит 20% хлебобулочных изделий в Беларуси, 87 мясоперерабатывающих цехов выпускают 3% колбасных изделий и 11% полуфабрикатов, от общего объема производимых в Беларуси, 8 консервных заводов выпускают 3,5% соответствующей продукции от общереспубликанского объема. Есть уникальные предприятия, как, например, зверохозяйства Белкоопсоюза, производящие 90% клеточной пушнины Беларуси.

Основная отрасль потребительской кооперации – торговая, представлена более чем 10000 магазинов, расположенных преимущественно в сельской местности. Кооперативные магазины ежедневно посещают более 1,2 млн. покупателей. Это самая крупная торговая сеть в Беларуси, ориентированная на продажу, в основном, товаров отечественного производства, выступающая крупным покупателем продукции белорусских предприятий.