Площади посевов яровых в 2013 году составят 8,1 млн га

Площади посевов яровых зерновых культур в 2013 году составят 8,1 млн га, в том числе ранних яровых – 3 млн га. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, обеспеченность семенами (без учета кукурузы) составляет в среднем 102%. При этом до посевной кондиции доведено 493,58 тыс. тонн семян, что составляет 107% от потребности.

Для проведения посевной кампании аграрии имеют 644,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 15% больше прошлогоднего, и 8,9 тыс. тонн средств защиты растений (31% от потребности).

В сообщении также указывается, что в целом под урожай 2013 года площадь посевов составит 16,2 млн га, или 58,8% общей структуры посевных площадей, что отвечает нормативам оптимального соотношения культур в севосменах.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, аграрии потратят на весенне-полевые работы 38-39 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в прошлом году. На покупку основных материально-технических ресурсов аграрии потратят порядка 29 млрд грн, что на 500 млн больше прошлогоднего. При этом объем собственных средств у аграриев составляет порядка 30,5 млрд грн (80% от потребности) – это на 0,5 млрд грн больше, чем в прошлом году.

При этом объем заемных средств, которые будут привлечены украинскими аграриями для проведения посевной кампании, составит не менее 7,7 млрд грн при общем недостатке в оборотных средствах в размере 8 млрд грн.