Минагропрод: Госзембанк начнет работу уже в этом году

Государственный земельный банк, решение о создании которого было принято правительством в июле прошлого года, начнет работать уже в 2013 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Создаваемое финансовое учреждение, говорится в пресс-релизе, будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты отечественным сельхозпроизводителям, влияя на общую кредитную политику.

По словам министра аграрной политики Николая Присяжнюка, банк будет выдавать кредиты аграриям под 6-8% годовых под залог земли, что вдвое ниже текущих ставок коммерческих банков.

«Это не просто коммерческий банк. Он будет выполнять две функции: коммерческую - выдавать аграриям кредиты под 6-8% годовых под залог земли, и хозяйственную - распоряжаться государственной землей. Таким образом, земельный банк станет для инвесторов дополнительным сигналом надежности украинского агропромышленного сектора», - цитирует пресс-релиз Н.Присяжнюка.

В уставный капитал банка войдут сельскохозяйственные земли, которые будут переданы в его управление, отметила пресс-служба. В связи с этим с 1 января 2013 года начата инвентаризация государственных земель сельскохозяйственного предназначения с целью внесения их в уставный капитал Государственного земельного банка.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.