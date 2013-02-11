Погодные условия не влияют на состояние посевов – глава Гидрометцентра

Погодные условия на состояние посевов не оказывают значительного влияния, и состояние посевов в Украине - хорошее. Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Погодные условия не увеличивают показатель общих потерь озимых культур. Более того, те посевы, которые придется пересевать, – это те, что закладывались еще осенью, когда стало понятно, какие посевы не достигли оптимального уровня развития. Но их (площадей под пересев культур - УНИАН) будет немного. Стандартный показатель для пересевов составляет 10% площадей. В этом году их, вероятно, будет даже меньше», - сказал Н.Кульбида.

Как сообщал УНИАН, обследование озимых зерновых по состоянию на 7 февраля показало, что всходы зафиксированы на 97,5% площадей (7,9 млн га), причем 91,3% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а от 1% до 8% посевов считаются погибшими. По данным Минагропрода, показатель гибели озимых считается естественным.