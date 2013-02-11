В Украине могут запретить содержание и продажу не прошедшего госрегистрацию скота

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на законодательном уровне предложило ввести обязательную идентификацию сельскохозяйственных животных и запретить содержание и продажу не прошедшего государственную регистрацию скота, говорится в сообщении ведомства.

В этой связи Минагропрод предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся идентификации и регистрации животных, которая должна распространяться не только на аграрные предприятия, но и на подсобные хозяйства селян.

Согласно обнародованному ведомством законопроекту, разведение, содержание, забой, утилизация и продажа неидентифицированного скота повлечет за собой наложение штрафа в размере 3-5 необлагаемых минимумов для граждан и от 5 до 10 необлагаемых минимумов – для должностных лиц.

Справка УНИАН. Идентификационный номер – это индивидуальный или групповой номер, который присваивается животному – крупному рогатому скоту, коням, свиньям, козам, овцам - и не меняется на протяжении его жизни. Он является уникальным в границах одного вида.

По данным Госстата, по итогам 2012 года поголовье коров во всех категориях хозяйств в Украине сократилось на 0,8% и на 1 января 2013 года составило 2,6 млн, свиней увеличилось на 1,9% до 7,6 млн, поголовье овец и коз выросло на 0,5% до 1,7 млн.

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