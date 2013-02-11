Аграрии обеспечены минудобрениями на 67%

Украинские аграрии по состоянию на 8 февраля обеспечены 644,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 67% от заявленных потребностей, в то время как в прошлом году обеспеченность удобрениями к указанной дате составила 52%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к 8 февраля аграрные хозяйства приобрели 8,9 тыс. тонн средств защиты или 31% от потребностей.

Всего, по данным Минагропрода, для проведения весенне-полевых работ аграрии планируют использовать 966,4 тыс. тонн минеральных удобрений, а для защиты растений от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур – 29,3 тыс. тонн пестицидов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен утвердить график поставки минеральных удобрений на сельскохозяйственные предприятия страны и проконтролировать его выполнение.

В 2012 году, по данным Госстата, производство азотных удобрений в Украине сократилось к 2011 году на 0,2% до 2,934 млн тонн.