Бровди стал заместителем главы правления Государственной зерновой корпорации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назначило Роберта Бровди заместителем главы правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ).

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении Бровди профильное ведомство приняло 31 января 2013 года. До этого он занимал должность директора ТОВ «Грейн Трейдинг Групп».

Как ранее сообщал УНИАН, до мая 2012 года Бровди руководил компанией «Хлеб Инвестбуд», входящей в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины.

Справка УНИАН. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.