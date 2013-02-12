На Волыни засаживают деревьями деградированные земли

За последние 5 лет в Волынской области было проведено лесоразведение на малоценных и непродуктивных землях, вышедших из сельскохозяйственного производства, на площади 2 236 га. На 2013 год запланировано создание новых лесов на площади 250 га. Об этом информирует правительственный портал.

«Готовим земельные участки. Будем сажать лес на болоте, на склонах, в пойме рек. Это - правильно, когда заранее беспокоятся о будущем. Предлагаю всем работникам аппаратов администрации и совета, депутатам, служащим весной приобщиться к этому благородному делу лесоводов», - отметил глава Волынской облгосадминистрации Борис Климчук.

Соответствующее поручение председателя облгосадминистрации по подготовке к залеснению новых участков непродуктивных земель - уже в работе. Кроме собственных средств лесопредприятий, к этому делу планируют привлечь средства местных бюджетов, поступающих в порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства и местных фондов охраны окружающей природной среды.