США требуют от России немедленно снять запрет на импорт американской мясной продукции

США призвали Россию немедленно снять запрет на импорт американской мясной продукции и соблюдать обязательства, принятые в прошлом году, когда Россия присоединилась к ВТО, сообщает Газета.RU со ссылкой на Reuters.

«США очень разочарованы тем, что Россия приняла меры по приостановке импорта американского мяса, которое производится по самым высоким стандартам безопасности в мире», — заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак.

США считают, что Россия игнорирует заключения экспертов о безопасности американского мяса и, вместо того, чтобы начать диалог по проблеме, прекратила импорт сырья - с таким заявлением выступили Вилсак и торговый представитель США Рон Кирк.

«Россия проигнорировала тщательные научные исследования, проведенные международной организацией, контролирующей пищевые стандарты — Codex Alimentarius Commission, — которые показали, что корма, содержащие рактопамин, безопасны для животных и людей, потребляющих их мясо. Отказ России принять выводы этой организации поднимает вопросы о ее (России) приверженности быть членом глобальной торговой системы», — говорится в их совместном заявлении.

Россия с 11 февраля ввела практический полный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из США.

По сообщениям Россельхознадзора, с понедельника начинает действовать ограничение на ввоз в Россию замороженных свинины, говядины, мяса индейки, субпродуктов и готовых продуктов из мяса.

С прошлого понедельника также из-за наличия рактопамина действуют ограничения на поставки охлажденного мяса из США. Запрет не распространяется лишь на куриное мясо.