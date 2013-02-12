Аграрный фонд заключил контракты на поставку 900 тыс. тонн зерна

Аграрный фонд в рамках проведения форвардных закупок заключил контракты с производителями зерна на поставку 900 тыс. тонн зерна урожая 2013 года в государственный интервенционный фонд, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2012 года в ходе форвардной кампании было законтрактовано 875 тыс. тонн зерна. Увеличение объемов контрактации в пресс-службе объясняют позитивной динамикой активности сельхозпроизводителей.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины с 7 февраля приступил к заключению форвардных контрактов на закупку зерна урожая 2013 года. На первые торги выставлялась заявка на закупку около 100 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2013 года Аграрный фонд Украины планирует дополнительно закупить на условиях форварда порядка 700 тыс. тонн зерна.

Справка УНИАН. Государственный интервенционный фонд – это фонд, который формируется Аграрным фондом за счет финансовых интервенций, залоговых, форвардных и фьючерсных закупок и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности.