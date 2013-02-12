Депутат предлагает повысить ставку аренды земли

Народный депутат Украины Геннадий Бобов (Партия регионов) предлагает повысить годовую арендную плату за земельные паи с существующих 3% до 4,5% от стоимости земли.

Об этом говорится в законопроекте №2254 «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины «Об аренде земли» (о повышении размера годовой арендной платы за пользование земельным участком сельскохозяйственного назначения, земельной долей (паем)», внесенном в парламент 8 февраля 2013 года.

Документом предлагается установить, что размер годовой платы за аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая) не может быть меньше 4,5% определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, арендная плата за пользование землей, несмотря на тенденцию к повышению, остается низкой. В частности, в первом полугодии 2012 года средний размер арендной платы составлял 470,4 грн за гектар при средней нормативной денежной оценке 1 га пашни в 20 635 грн.

«Таким образом, за соответствующий период реальная усредненная арендная плата в Украине составляла 2,3%. Это меньше показателя в 3%, который заложен в Указе Президента Украины № 92/2002 «О дополнительных мерах по социальной защите крестьян - владельцев земельных участков и земельных долей (паев)» от 2 февраля 2002 года», - считает автор законопроекта.

В то же время, ситуация на внутреннем и внешнем рынках Украины, экономическое и финансовое положение агропроизводителей позволяют выплачивать арендную плату на уровне не меньше, чем 4,5%, говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году владельцы земельных паев получили 8,7 млрд грн арендной платы, что составляет 92,5% от предусмотренной в договорах общей суммы (9,4 млн грн).

По данным Госземагентства, средний размер арендной платы составляет 539 грн за гектар.

По состоянию на 1 января 2013 г., владельцы земельных паев заключили 4,7 млн договоров аренды на общую площадь 17,5 млн га (63% распаеванных угодий).

В Госземагентстве ожидали роста в 2013 году среднего размера арендной платы за земельные паи на 15-20%.

Сейчас ставка аренды за пользование земельным паем составляет 3% от нормативной денежной оценки земли.

С 1 января т.г. нормативная денежная оценка земли увеличилась с 12 тыс. до около 20 тыс. грн за гектар.