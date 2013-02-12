Казахстан готов увеличить в разы экспорт зерна на рынок России

Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, может поставить в Россию от 0,9 до 1,1 млн тонн зерна в период с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года, цитирует Reuters главу Зернового союза Казахстана Нурлана Тлеубаева.

По данным государственной компании «Продкорпорация», за весь прошедший сезон Россия купила у своего партнера по Таможенному союзу 440 тыс. тонн зерна.

По словам Н.Тлеубаева, Казахстан активизировал экспорт зерна в испытывающую последствия засухи РФ в последней декаде января, поставив в Россию 100 тыс. тонн по сравнению с прежними ежемесячными 20-25 тыс. тонн.

По данных украинских экспертов, Украина в последние годы не поставляла свое продовольственное зерно на российский рынок.

Засуха в РФ в 2012 году сократила урожай на четверть и подняла цены на внутреннем рынке до рекордных уровней. Запасы сократились, государство продавало зерно из стратегических резервов и увеличило импорт для удовлетворения внутреннего спроса.

"Мы прекрасно понимаем, весь Урал, вся Сибирь до сентября этого года... не имеют собственных ресурсов (зерна)", - сказал глава Зернового союза Казахстана.

Поставки зерна из входящего в Таможенный союз Казахстана, основного поставщика зерна в РФ, не облагаются пошлинами. Правительство РФ обещает сделать более привлекательным и ввоз зерна из США и стран ЕС, приостановив в первом квартале 2013 года действие 5-процентной пошлины на импорт зерна из этих стран.

Н.Тлеубаев оценил экспортный потенциал казахстанских зерна и муки в 500 тыс. тонн ежемесячно до 1 сентября этого года.

"Практически все зерно будет востребовано со стороны как Средней Азии, куда идет мука и пшеница порядка 250 тыс., остальные 150-200 тыс. будут в Россию уходить. То есть 500 тыс. тонн вместе с мукой - наш экспортный потенциал в месяц до 1 сентября. Зерна достаточно", - сказал Н.Тлеубаев.

В прошлом году Казахстан с населением 17 млн человек собрал 12,8 млн тонн зерна из-за засухи против рекордных 27 млн тонн в предыдущем году. Экспорт в этом сезоне чиновники оценивают в 7,8 млн тонн по сравнению с 12,1 млн тонн в предыдущем году. Основными рынками сбыта казахстанского зерна, как правило, являются страны Центральной Азии и Каспийского региона.

Украина в 2012 году сократила урожай зерновых до 46,2 млн тонн с 56,7 млн тонн в 2011 году. При этом за период с июля 2012 года до конца января 2013 года страна экспортировала 15,8 млн тонн зерновых.

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