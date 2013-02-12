Агрохолдинг HarvEast в 2012 году увеличил финансирование соцпроектов до 15 млн грн

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding в 2012 году увеличил финансирование социальных проектов до 15 млн грн по сравнению с 4 млн в 2011 году, сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, указанная сумма включает в себя финансирование проекта «Миллион на район», материальную помощь пайщикам холдинга на приобретение бытового топлива, выполнение обязательств по договорам о социально-экономическом партнерстве и «социальный» бюджет холдинга.

Приоритетными инвестиционными направлениями, по словам генерального директора HarvEast Holding Саймона Чернявского, для холдинга является поддержка и развитие социальной инфраструктуры сел.

«Мы определили для себя приоритетные направления, в которых наша помощь и инвестиции необходимы в первую очередь. Это – поддержка и развитие социальной инфраструктуры сел и забота о здоровье их жителей. В этих направлениях мы планируем работать и в 2013 году», - цитирует пресс-служба Чернявского.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан в марте 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - 25 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».