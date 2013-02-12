Эксперт говорит, что Украина будет увеличивать импорт сыров

Украина, увеличившая по итогам прошлого импорт сыров на 39% (объем импорта сыра в 2012 году увеличился до 17,1 тыс. тонн с 12,2 тыс. тонн в 2011 - УНИАН), в 2013 году продолжит наращивать объемы импорта этой продукции, сообщил УНИАН эксперт консалтинговой компании «Дикун Голобал Консалт» Евгений Стеценко.

По его словам, рост импорта в этом сегменте продуктов питания обусловлен повышение спроса украинских потребителей на зарубежные сыры.

«Рост импорта сыра объясняется повышением спроса на зарубежные сыры и ростом сегмента так называемых элитных сыров. К примеру, в 2012 году импорт польского сыра увеличился до 5004 тонн с 2251 тонны в 2011 году», - сказал эксперт.

По его словам, основной рост импорта произошел в сегменте твердых сыров.

Напомним, что по данным Государственной таможни импорт сыра в январе 2013 года увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 1,45 тыс. тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2012 году Украина произвела 78,6 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 4,4% больше, чем в 2011 году. Объем производства жирных сыров в прошлом году составил 166 тыс. тонн, что на 7,6% уступает результатам 2011 года.