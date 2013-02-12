Миссия Всемирного банка проверит, как власть внедряет проект выдачи госактов на землю

В Украине начала работу заключительная миссия Всемирного банка по вопросам выполнения финансируемого банком проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

По данным ведомства, эксперты Всемирного банка проверяют ход выполнения работ на завершающей стадии внедрения проекта. Представители банка ознакомятся, в том числе непосредственно в районах и областях, с нововведениями Национальной кадастровой системы, ходом регистрации земельных участков, предоставлением выписок гражданам, функционированием оборудования, приобретенного в рамках проекта.

Проект, который начался в 2004 году, завершается 30 апреля 2013.

По результатам работы последней миссии эксперты Всемирного банка предоставят заключительные выводы о ходе внедрения проекта.

Как сообщал УНИАН, на конец января 2013 года, было освоено 90% средств займа Всемирного банка по проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

На то время было заключено 219 договоров на сумму 80,65 млн долл. за счет займа, уплачено за выполненные работы - 69,79 млн долл., из них завершены работы на сумму 50,91 млн долл.

Общая сумма займа Всемирного банка составляет 89,68 млн долл.