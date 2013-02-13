Ни один район Николаевской области не обеспечивает себя хлебом собственного производства

Ни один район, город Николаевской области не обеспечивает себя полностью хлебом собственного производства. Об этом начальник отдела формирования ресурсов сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Главного управления агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации Григорий Гуров сообщил на совещании в ОГА.

Совещание было посвящено обеспеченности предприятий области мукой, а также ценовой ситуации на рынке хлеба. Участниками совещания были представители хлебопекарных предприятий, органов власти, сотрудники Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета, Госпотребинспекции в Николаевской области, обпотребсоюза, Николаевского отделения Аграрного фонда.

«В январе наибольший процент обеспечения хлебом за счет собственного производства достигнут в городе Николаеве - 98,9%, - отметил Г. Гуров. - В Доманевском районе - 71,5%, в Арбузинском - 56,6%».

Наименьший процент обеспечения хлебом за счет собственных ресурсов зафиксирован в Новобугском – 6,1%, Николаевском - 6,2%, Брезнеговатском - 6,8%, Новоодесском районе - 8,8%.

По сути, районы и города области превратились в импортеров хлеба и хлебобулочных изделий.

Наибольший процент завоза хлеба из других регионов в Николаевском районе - 93%, Баштанском - 75%, Новодесском и Очаковском районах - 72%, а также в Октябрьском - 71%, Вознесенском - 63%, в г. Первомайске - 73%, г. Вознесенске - 54%».

Как отметил Г.Гуров, на 1 февраля на территории Николаевской области производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляли 83 субъекта предпринимательской деятельности.

По итогам 2012 года спад производства хлеба и хлебобулочных изделий в области составил 10%. Производство уменьшилось более, чем на 3,5 тыс тонн.

На сегодня хлебопекарные предприятия области всех форм собственности покрывают 67% выпечки хлеба, остальные - 33% завозятся из других областей - Одесской, Херсонской, Кировоградской областей.