Агрокомпания «Дружба-Нова» привлекла 102 млн грн от размещения облигаций

Крупная украинская аграрная компания «Дружба-Нова» привлекла 102 млн грн в результате досрочного размещения облигаций, сообщает компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, в рамках размещения компания реализовала 100 000 именных процентных облигаций серии А номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых с выплатой каждый купонный период (91 день). Дата оферты - 29 ноября 2013 года, дата погашения - 28 ноября 2014 года. Размещение проводилось на фондовой бирже ПФТС, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступал «УкрСиббанк».

Как ранее сообщал УНИАН, агрокомпания «Дружба-Нова» по итогам 9 месяцев 2012 года увеличила чистую прибыль до 68,1 млн грн с 30,9 млн грн за аналогичный период 2011 года. До этого «Дружба-Нова» заявляла о планах по увеличению доходов от реализации продукции растениеводства в 2012 году в 2,6 раза - до 160 млн долл. Таких результатов планировалось достичь за счет инвестиций в агропромышленные технологии и техническое переоснащение производства.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 110 тыс. га и владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом.