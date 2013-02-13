«Конти» за год увеличил прибыль в 4,6 раза

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - Производственное объединение «Конти» в 2012 году увеличило чистую прибыль в 4,6 раза по сравнению с 2011 годом – до 268,3 млн грн с 58,4 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль компании в 2012 году выросла до 819,9 млн грн, что на 41,6% больше, чем в 2011 году.

Кроме того, долгосрочные обязательства «Конти» в прошлом году сократились на 5% - до 1,2 млрд грн с 1,3 млрд грн в 2011 году, а сумма текущих обязательств выросла на 10,7% - до 507,8 млн грн в 2012 году с 456,4 млн грн в 2011 г.. Выросла в прошлом году также и суммарная дебиторская задолженность «Конти» – до 942,5 млн грн, что на 37,9% больше, чем в 2011 году.

Общая численность работников компании в 2012 году сократилась на 6,1% - до 5,798 тыс. с 6,173 тыс. в 2011 году.

Как ранее сообщал УНИАН, кондитерская группа «КОНТИ» по итогам 2012 года произвела 243 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 1% превышает показатель производства в 2011 году.

Справка УНИАН. Компания «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входят АО «ПО «Конти» и ЗАО «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и две кондитерские фабрики в г. Курск – в России.

Основные ТМ группы «Конти»: AMOUR (шоколад в ригелях Dolci и шоколадная плитка AMOUR, шоколадные конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».