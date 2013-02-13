HarvEast в 2012 году сохранил производство молока на уровне 56,5 тыс. тонн

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast в 2012 году произвел 56,5 тыс. тонн молока, что соответствует результатам 2011 года, сообщила пресс-служба компании.

По словам директора по животноводству HarvEast Holding Федора Крюковского, в 2013 году компания продолжит работать над повышением качества продукции.

«В 2013 году наши приоритетные задачи в животноводстве останутся прежними – повышение качества молока, улучшение качества кормов и увеличение продуктивности стада», - цитирует пресс-служба Ф.Крюковского.

Пресс-служба также отметила, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах холдинга по результатам 2012 года составляет 22 тысячи голов, в том числе 11,5 тысяч дойных коров.

Напомним, что в 2011 году сельскохозяйственный холдинг HarvEast произвел 57 тысяч тонн молока, сохранив объемы производства на уровне 2010 года. При этом товарность молока увеличилась до 93%.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - 22 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».