Польские эксперты ожидают снижения чистой прибыли IMC и Astarta по итогам 2012 года

Варшава. Аналитики брокерской компании польского отделения банка ING ухудшили прогноз чистой прибыли украинского агрохолдинга Industrial Milk Company в 2012 году – из-за слабых продаж во второй половине года – до 21 млн с прогнозируемых ранее 30,9 млн долл.

В своем обзоре, текстом которого располагает УНИАН, эксперты отметают, что худшие продажи были обусловлены среди прочего логистическими проблемами с поставками зерна на европейский рынок из-за дефицита железнодорожных вагонов.

"В связи с меньшими, чем ожидалось ранее, продажами зерновых мы снизили наш прогноз прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации EBIDTA на 2012 год и чистой прибыли на 23% и 32% соответственно", - отмечается в документе.

Аналитики также ухудшили прогноз EBIDTA на 2013 год, учитывая возможный риск снижения цен на зерновые во второй половине года.

В то же время в ING cчитают, что чистая прибыль компании в следующем году увеличится до 51 млн долл. с 31 млн долл. в текущем при выручке 229 млн долл. и 171 млн долл. соответственно.

По итогам прошлого года аналитики ожидают роста доходов IMC до 117 млн долл. с 53 млн долл. в 2011 году.

В четвертом квартале 2012 года, по оценкам ING, украинский агрохолдинг получит нулевую чистую прибыль при выручке в 26 млн долл.

Польские аналитики также ухудшили рекомендацию для бумаг компании до "держи" с "покупай", определив целевую цену на ближайшие 12 месяцев в 16,6 злотого с 19,4 злотого в предыдущем прогнозе.

В начале сегодняшних торгов бумаги компании, дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в 2011 году, стоили около 16 злотых.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг IMC за первые три квартала прошлого года увеличил чистую прибыль на 4% - до 20,6 млн долл. при росте выручки в 3,7 раза - до 54,3 млн долл.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году Industrial Milk Company входит в десятку крупнейших производителей молока в Украине. Кроме этого направления, занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур.

По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.

По последним данным, 59,08% акций IMC принадлежали Agrovalley Limited, 9,58% – входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% – польской Amplico PTE. Остальные 26,24% – free float.

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Польские эксперты ожидают снижения чистой прибыли Astarta по итогам 2012 г. на 40% - до 575 млн грн

Аналитики брокерской компании польского отделения банка ING прогнозируют сокращение чистой прибыли крупнейшего производителя сахара в Украине компании Astarta по итогам прошлого года до 575 млн грн с 976 млн грн в предыдущем году.

Эксперты в своем обзоре, которым располагает УНИАН, назвали причиной ухудшения финансовых показателей компании снижающиеся цены на сахар из-за продолжающегося уже второй год его перепроизводства, отметив, что тенденция на рынке может поменяться в 2014 году.

По оценкам ING Securities, тонна сахара в Украине в следующем году может подорожать до более 6 тыс. грн за тонну в сравнении с 4 тыс. грн зафиксированными в январе текущего года и прогнозируемыми 5 тыс. грн на весь 2013 год.

Аналитики прогнозируют рост чистой прибыли Astartа в 2014 году до 1,092 млрд грн после ожидаемого 516 млн грн в текущем.

Выручка компании, по их оценкам, вырастет до около 4,8 млрд грн в следующем году с 3,9 млрд в текущем и 3,4 млрд грн в прошлом году.

ING также сообщил, что ожидает 292 млн грн убытков компании в четвертом квартале прошлого года при выручке 937 млн грн.

Аналитики назвали основным риском для компании значительную девальвацию украинской гривни, поскольку более 80% долгов Astarta номинированы в иностранной валюте.

Несмотря на это, ING повысил рекомендацию для бумаг до "держи" с "продавай", определив целевой цену на ближайшие двенадцать месяцев в 61,1 злотый.

В начале сегодняшних торгов бумаги компании стоили в пределах 68-69 злотых.

Как сообщал УНИАН, Astarta за первые три квартала прошлого года снизила чистую прибыль на 10% - до 84 млн евро на фоне роста выручки на 26% - до 235 млн евро.

Компания опубликует отчет за четвертый квартал и за весь год 15 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. "Сахарный сегмент" основанной в 1993 году Astartа, которая также занимается растениеводством и животноводством, обеспечивает ей около половины всей выручки. Компания владеет 8 сахарными заводами, способными ежегодно производить около 400 тыс. тонн сахара в год, а ее доля в производстве сахара в Украине оценивается в около 13%.

По последним данным 36,99% акций компании дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в 2006 году принадлежали ее гендиректору Виктору Иванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - главе совета директоров Валерию Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 – free float.

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