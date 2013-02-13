Производство детского питания в Украине в 2012 году выросло на 21,6%

Производство детского питания в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,6% и составило 24,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, украинские производители в прошлом году выпустили 1,99 тыс. тонн кисломолочного творога и изделий из него для детского питания, что на 69,8% превышает результаты 2011 года. Производство кисломолочных продуктов для детского питания в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 46,7% и составило 3,8 тыс. тонн.

Кроме того, по данным пресс-релиза, в прошлом году было произведено 9,9 тыс. тонн жидкого обработанного молока для детского питания, что на 6,1% больше, чем в 2011 году. На 7,5% в 2012 году выросло производство соков, составив 1,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора Национальной ассоциации производителей детского питания, молококонсервной и соковой продукции «Укрконсервмолоко», суммарный ежегодный объем рынка детской продукции достигает 65-70 млн долл., но доля украинских производителей в нем составляет около 45%.