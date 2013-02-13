Низкие цены на картофель сдерживают интерес к этому бизнесу – эксперт

Низкие цены на картофель на протяжении последних двух сезонов сдерживают интерес к картофельному бизнесу, заявил генеральный директор «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа на голландско-украинском форуме «Прибыльное производство картофеля в Украине».

Тем не менее, по словам В. Лапы, оптовые цены на картофель зимой 2012-2013 года выросли до уровня 1,1-1,3 грн/кг, что может покрыть затраты на производство и поддержать интерес производителей к этой культуре в нынешнем году.

По данным УКАБ, основными производителями этой продукции в Украине остаются хозяйства населения, однако постепенно растут посевные площади в сельхозпредприятиях, которые достигли в 2012 году 40 тыс. га, что позволило предприятиям произвести около 750 тыс. тонн картофеля.

Одновременно эксперт отметил рост экспорта картофеля в декабре 2012 года.

«Львиная доля произведенного картофеля реализуется на внутреннем рынке. На экспорт в течение 2012 года было поставлено лишь 6,9 тыс. тонн картофеля, правда, более четверти из этого объема было экспортировано в декабре 2012 года, что может свидетельствовать о некотором оживлении на экспортном рынке», - отметил генеральный директор УКАБ.

В то же время, советник Посольства Королевства Нидерландов в Украине Эверт Ян Краенбринк обратил внимание на ряд проблем в украинском картофельном бизнесе.

«Украинский сектор картофеля имеет определенные проблемы. Украина производит много картофеля (20 млн т), но значительная его часть выбрасывается (5 млн) или используется как корм для животных (4,5 млн т). Для того чтобы сделать украинское картофелеводство прибыльным, необходимо не только снизить себестоимость, но и создать большую добавленную стоимость», - сказал Э. Краенбринк.

Советник посольства считает, что развитие картофелеводства в Украине возможно в случае использования аграриями лучшего семенного картофеля, складских помещений, взаимодействия с картофелеперерабатывающими предприятиями и представителями розничной торговли, а также поиск экспортных рынков.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, производство картофеля в Украине в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом на 4,1% и составило 23,3 млн тонн.

По данным экспертов, Нидерланды за 2008-2011 годы экспортировали картофеля на сумму 3,18 млрд долл.