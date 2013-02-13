Агрохолдинг KSG Agro купил акции двух производителей хлеба в Кривом Роге

Подконтрольная агрохолдингу KSG Agro компания «Фактор Д» завершила оформление сделки по приобретению 48,4% акций «Криворожского хлебокомбината №1» и 46% акций компании «Криворожхлеб», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, обе компании получили соответствующее уведомление от депозитария 12 февраля текущего года.

Ранее KSG Agro сообщал, что в мае 2012 года холдинг заплатил суммарно 2,537 млн долл. за приобретение этих пакетов акций двух криворожских производителей хлеба, а также 31% акций хлебокомбината в г. Желтые Воды.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил агрохолдингу KSG Agro приобрести указанные активы. По решению АКМУ дочернее предприятие KSG Agro также получило право покупки 91% акций компании “Агроплаза” и 50% акций предприятия “Переробник”.

Справка УНИАН. Один из крупнейших украинских агрохолдингов KSG Аgro, главные активы которого сконцентрированы в Днепропетровской области, занимается главным образом растениеводством. В мае 2012 года компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже.