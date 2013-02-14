Украина уже экспортировала 16,9 млн тонн зерна

Объем экспорта зерновых из Украины с начала маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013) по состоянию на 12 февраля составил 16,9 млн тонн зерна, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении не указано, сколько зерна было экспортировано на аналогичную дату прошлого маркетингового года. Однако к началу марта прошлого года объем экспорта зерновых культур из Украины составил 12,7 млн тонн.

По данным ведомства, к 12 февраля украинские аграрии экспортировали 6,3 млн тонн пшеницы, в том числе 5,4 млн тонн продовольственной. Объем экспорта кукурузы на указанную дату составил 8,3 млн тонн, ячменя – 1,98 млн тонн.

При этом в припортовых элеваторах находится 1,3 млн тонн зерновых культур (пшеницы – 157 тыс. тонн), а на корабли загружено 89 тыс. тонн зерна, отмечается в пресс-релизе.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 23,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году аграрии собрали 46,2 млн тонн урожая по сравнению с 56,7 млн тонн в 2011 году. Принимая во внимание 11,6 млн тонн зерновых, оставшихся в качестве переходных запасов, общий объем предложения составил 58 млн тонн. Таких запасов, по данным Минагропрода, хватает для того, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка и удержать стабильные цены на хлеб.