Проблему дефицита текущего счета решит "рокировка" экспорта в пользу АПК

Можно сколько угодно причитать по поводу дефицита текущего счета Украины, который по итогам 2012 года составил 8% (очень близко к показателю Турции, хотя, лучше, чем в Сербии), но это не спасет ситуацию. При этом явно ошибочное мнение, что такого рода финансовую «болезнь» можно излечить девальвацией. Текущий счет целиком зависит от состояния «здоровья» внешней торговли. Таким образом, без радикального изменения структуры украинского экспорта никакие другие меры положения дел не исправят.

Беда отечественного экспорта - превалирование черного металла и изделий из него. Изношенные основные фонды, большие потери энергии при производстве, негативная ситуация на мировом рынке фактически убили эту торговую сферу в 2012 году. Не стоит и в дальнейшем делать ставку только на нее. Пора поменять приоритеты экспорта на поставки продуктов питания (АПК – единственная отечественная отрасль, переживающая кризис в плюсе, и которой, как никакой другой, урезали финансирование в бюджете-2013).

Подвижки уже есть. По итогам девяти месяцев 2012 года доля экспорта продуктов питания выросла до 23,7% с 17%, в то время как доля экспорта металла упала с 33% до 28%. Теперь очень важно поддержать начинание, но не на словах, а на деле.

У Министерства аграрной политики на 2013 год есть амбициозные планы - увеличить поставки сельхозпродукции до 22 млрд долл. По предварительным данным, в 2012 году показатель составил 16,5 млрд долл. Если оптимистические прогнозы аграрного ведомства реализуются, то доля экспорта АПК уравняется с долей экспорта металла.

Возникает вопрос – можно ли заявленные идеи реализовать? Вполне, было бы только желании власти.

По итогам девяти месяцев 2012 года, экспорт продукции растениеводства вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в основном за счет поставок зерна. Его в прошлом году активно стали скупать Испания и Италия. Сработал эффект членства в ВТО. Теперь успех нужно закрепить и двигаться дальше. В отличие от рынка металла, мировой рынок продуктов питания расширяется, но если и делать ставку, то на рынок Евросоюза. Поэтому, несмотря на все политические и экономические перипетии, Украине как никогда необходимо подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Никто не говорит, что нужно сворачивать экспорт украинского зерна в страны Азии и Африки. Но следует помнить, что покупателем зерна в Африке является, прежде всего, Египет, который сейчас переживает непростые времена, а в Азии – Сирия, где тоже не все гладко. Азиатский рынок, в первую очередь, интересен с учетом покупательской способности Индии и Китая. Благодаря дружбе с КНР, действительно, можно реализовать все амбициозные проекты. Кредит, который выделил Пекин на строительство в Украине элеваторов, как раз и предполагает расчет зерном. Дело за малым – необходимо заключить реальные форвардные контракты на поставку зерна с с/х производителями, что соответствует цивилизованному принципу. Но при условии, что контракты будут выполняться обеими сторонами.

Есть у Украины успехи на рынке мяса птицы, а с экспортом продукции животноводства дела обстоят с точностью до наоборот. А ведь в этой сфере заложен немалый потенциал для бизнеса. Но для успешного развития данного сегмента нужна земля, точнее, большие площади сельхозугодий, чтобы обеспечить кормовую базу для ферм. Ее отсутствие делает производство мяса свинины и говядины проблематичным. Возможно, создаваемый Земельный банк разрешит проблему. А пока в Украине сложилась патовая ситуация – тысячи гектаров земли находятся в собственности частных лиц, но реально этим украинским «золотом» никто не пользуется, то есть, земля стоит без дела. Идея создания Земельного банка и предполагает все поставить на свои места.

И, наконец, один из самых главных и активно растущих в глобальном смысле направлений экспорта - готовая пищевая продукция. Люди повсюду любят поесть. Нужно только научиться производить много и качественного питания. В последнее время неплохо начали расти продажи украинских овощей и даже фруктов. Правда, пока только в странах СНГ.

В планах Украины – нарастить экспорт молочной продукции, и в этом деле не стоит концентрироваться на рынке России, которая уже не раз начинала «молочные» войны с явно политическим подтекстом. Можно сменить ориентир на Турцию или Казахстан. Самое привлекательное направление - страны ЕС, но оно не станет доступным без опять таки соглашения об ассоциации.

Таким образом, Украина может существенно увеличить экспортный потенциал за счет сельхозпродукции, но при этом крупный бизнес должен переориентировать свои вложения. Причем, чем быстрее и больше будет расти экспорт продуктов питания, тем проще станет решаться другая проблема – цена российского газа. В отличие от производства металла, сельхозпроизводство меньше зависит от экспорта энергоносителей. И это - «козырная карта» в руках Украины.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)