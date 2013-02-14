Назначен еще один замглавы Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назначило заместителем главы правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ) Игоря Гаврилова.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении И. Гаврилова министерство приняло 13 февраля 2013 года. До этого он занимал должность заместителя директора по финансовым вопросам компании «Трейд Хауз Украина».

Как сообщал УНИАН, 31 января заместителем главы правления ГПЗКУ также был назначен Роберт Бровди, до этого занимавший должность директора «Грейн Трейдинг Групп».

Справка УНИАН. ГПЗКУ – один из крупнейших игроков отечественного аграрного рынка. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.