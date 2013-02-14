В январе в Украине реализация ржи выросла, ячменя и пшеницы - заметно сократилась

Реализация зерновых культур в Украине в январе 2013 года по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года сократилась на 4,9% - до 1,4 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продажи пшеницы в январе текущего года упали на 13% к январю 2012 года. Кроме того, в прошлом месяце украинские аграрии продали 996,8 тыс. тонн кукурузы, что на 1,7% меньше, чем в январе 2012 года. На 36,1% в январе 2013 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократилась реализация ячменя. Что касается ржи, то объемы ее продажи в январе нынешнего года составили 15 тыс. тон, что на 22,8% больше, чем в январе 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2012 года украинские аграрии реализовали 28,6 млн тонн зерновых, что на 25,5% больше объемов реализации за аналогичный период 2011 года. При этом общий урожай зерновых культур в 2012 году составил 46,2 млн тонн, уступив урожаю 2011 года на 18,6%.