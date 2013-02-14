Реализация скота и птицы в январе сократилась на 4,3%

В январе 2013 года украинские аграрии реализовали 117,3 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 4,3% меньше объемов реализации в январе 2012 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце объем продаж крупного рогатого скота составил 14,4 тыс. тонн, что на 19,6% больше аналогичных результатов января 2012 года. Реализация свиней в январе 2013 года выросла на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 31 тыс. тонн. При этом объем продаж птицы в январе 2013 года сократился на 12,6% по сравнению с январем 2012 года и составил 71,3 тыс. тонн.

Кроме того, Госстат сообщил, что за отчетный период было продано 164 тыс. тонн молока, что на 2,9% больше, чем в январе 2012 года. Объемы реализации яиц в указанный период составили 978 млн штук, превысив результаты января прошлого года на 10,4%.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2012 года украинские аграрии реализовали 1,6 млн тонн скота и птицы, что на 2,3% больше объема продаж за аналогичный период 2011 года. Реализация молока в указанный период составила 2,2 млн тонн (на 14,5% больше, чем в январе-ноябре 2011 года), яиц – 10 млн шт. (на 2% больше).