Украине важно унифицировать с ЕС сертификаты на рыболовную деятельность - Азаров

Украине для развития рыболовства важно унифицировать с Европейским Союзом сертификаты для занятия рыболовной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в ходе встречи с еврокомиссаром по морским делам и рыболовству Марией Даманаки.

«Для нас важно решить вопрос унификации Европейским Союзом сертификатов, которые выдаются уполномоченными органами Украины для осуществления рыболовной деятельности. Речь идет не только об экспорте с таможенной территории и продукции украинского происхождения в ЕС, который, в общем-то, очень небольшой — 500 тонн всего. Прежде всего, речь о поставках продукции, которая выловлена судами под флагом Украины, которые находятся в аренде», - сказал он.

При этом премьер-министр отметил, что Украина должна также сотрудничать с ЕС по всему комплексу вопросов, а также сотрудничать в регионе Черного моря, включая регулирование рыбоводства, сохранение рыбных запасов, укрепление прибрежной полосы, очистка моря, развитие инфраструктуры, использование и обновление флота.

Как сообщал УНИАН, Министерство рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии планирует в 2013 году выделить около 35 млн долл. на развитие сотрудничества с Украиной. Средства будут направлены на отрасль рыболовства, в том числе на исследовательские работы в этой сфере.