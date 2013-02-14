«Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль почти в два раза

Группа сельскохозяйственных компаний «Агролига» (Харьковская обл.) в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, выручка «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро. Операционная прибыль «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.

Компания отмечает, что удвоить прибыль ей удалось за счет продажи подсолнечного масла.

Вместе с тем, в 4 квартале 2012 года компания получила чистый убыток в размере 110 тыс. евро, в то время как за аналогичный период 2011 года чистая прибыль «Агролиги» составила 340 тыс. евро. Сумма валового убытка в указанный период составила 102 тыс. евро, тогда как валовая прибыль в 4 квартале 2011 года была равна 306 тыс. евро. В октябре-декабре прошлого года «Агролига» получила также операционный убыток в размере 51 тыс. евро (в указанный период 2011 года операционная прибыль компании составила 404 тыс. евро).

Компания также сообщила, что в 2013 году она планирует выйти на основную площадку Варшавской фондовой биржи. Детали выхода «Агролига» не сообщает.

Как сообщал УНИАН, агропромышленный холдинг "Агролига" в 2012 году собрал урожай подсолнечника в объеме 12,38 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше, чем в 2011 году, когда было собрано 6,5 тыс. тонн подсолнечника.

Справка УНИАН. Группа компаний "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Агрохолдинг обрабатывает 7,2 тыс. га земли на востоке Украины, в Двуречанском районе Харьковской области. Основная продукция группы компаний – подсолнечник, зерно пшеницы и ячменя, кукуруза, рапс, гречиха и молоко.

Предприятия холдинга занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

В начале прошлого года "Агролига" через зарегистрированный на Кипре холдинг Agroliga Group PLC дебютировала на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect.