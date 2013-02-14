Nestlе в 2012 году увеличила объем продаж на украинском рынке до 4,89 млрд грн

Швейцарская компания Nestlе S.A., крупнейший мировой производитель продуктов питания, по результатам 2012 года увеличил объём продаж в Украине на 5,4% до 4,89 млрд грн, говорится в сообщении компании.

«В 2012 году компании удалось увеличить долю рынка во многих сегментах. В 2013 мы ожидаем ускорения роста за счет укрепления позиций наших ведущих брендов на рынке и продолжения политики выведения на рынок новых продуктов», - цитирует пресс-релиз генерального директора Nestlе в Украине Яну Михайлову.

Компания сообщает, что в 2012 году инвестировала более 23 млн грн в две новые упаковочные линии кофе на львовской фабрике “Свиточ”. Всего инвестиции компании в кондитерское производство составили 130 млн грн.

Доля украинского сырья и упаковочных материалов, используемых фабриками компании во Львове («Світоч»), Волынской области («Волыньхолдинг») и Харькове («Техноком») по результатам 2012 года составляет 70%.

Справка УНИАН. Nestlе S.A. (Швейцария) является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Штат компании насчитывает 280 000 сотрудников. Nestlе принадлежит 449 фабрик в 83 странах мира.

Представительство компании в Украине существует с 1994 года. С тех пор компания продвигает такие международные бренды: NESCAFЕ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.

Компании принадлежат украинские предприятия: «Львовская кондитерская фабрика «Світоч» (с 1998 года), «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин») (с 2003 года), «Техноком» (ТМ «Мивина) (с 2010 года). На украинском рынке детского питания доля компании по итогам 2012 года составила 24,6%.