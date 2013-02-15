Янукович: власть нацелена на введение рынка земли

В рамках продолжения реформ аграрного сектора в 2013 году планируется разработать два важнейших документа - Стратегию развития аграрного сектора экономики и Стратегию устойчивого развития сельских территорий.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил в интервью журналу «Украина и мир. Глобальная повестка дня 2013», созданному в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня».

«В них будут заложены кардинально новые подходы к государственной политике в сфере развития агропромышленного комплекса и сельской местности, базирующиеся на европейских принципах», - сказал глава государства. По его словам, параллельно будет продолжаться работа по усовершенствованию механизмов государственной поддержки сельхозпроизводителей, в первую очередь, в направлении повышения ее прозрачности и эффективности, дальнейшего развития рыночной инфраструктуры, стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации.

Не менее важной задачей Президент назвал улучшение условий для инвесторов, особенно тех, которые планируют реализовывать инновационные проекты в аграрной сфере, реформирование системы контроля безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями Евросоюза и ВТО.

Что касается рынка земель сельскохозяйственного назначения, то В.Янукович отметил, что Украина стремится не только полностью обеспечить внутренние потребности в продовольствии, но и занять ведущие позиции на мировом аграрном рынке. Поэтому власть нацелена на введение рынка земли, сказал Президент. Основным в этом контексте он назвал утверждение эффективного хозяина, который будет бережно относиться к земле и не истощать ее ресурсы.

«С учетом всех этих подходов, а также предложений, поступивших от граждан во время проведения общественного обсуждения предварительной версии законопроекта, мы должны найти оптимальный путь реализации нашего аграрного потенциала», - отметил глава государства. К решению этого вопроса нужно подходить взвешенно, важно соблюсти баланс интересов всех заинтересованных лиц - граждан, государства и инвесторов, отметил он.

Президент также напомнил, что в последнее время много было сделано в сфере земельных отношений. В частности, принят Закон «О Государственном земельном кадастре», на уровне закона определен порядок проведения земельных торгов в форме аукциона, создан Государственный земельный банк, определены его правовой статус и уставный капитал.

«Фактически разблокирован процесс купли-продажи земель несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности. Урегулирован вопрос разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Упрощены процедуры определения границ населенных пунктов, регистрации и удостоверения прав собственности на землю», - сказал он.